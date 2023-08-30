Sezer, Girne Halk Evi’nde

Aksa 1. Ligin Girne temsilcilerinden Girnne Halk Evi yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, kadrosunu da yaptığı transferlerle güçlendiriyor.

Girne Halk Evi yönetimi 23-24 sezonu yapılanması çerçevesinde Süper Lig ekibi Miracle Karşıyaka’dan Sezer Tokbaş’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Girne Halk Evi transferi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu.

“23-24 sezonu yapılanması çerçevesinde Karşıyaka SK den Sezer Tokbaş’ı kiralık olarak kadromuza kattık. Aramıza hoşgeldin MAKİNA.

Sakatlıksız güzel bir sezon dileriz.”

