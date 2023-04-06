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Serhatköy’de Dağmanlar görev başında

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Teknik direktör Derviş Dağman ve oğulları Salih-Mustafa Dağman, Serhatköy'de göreve başladılar

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Serhatköy’de Dağmanlar görev başında
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BTM 2.Lig ekiplerinden Serhatköy'de takımın başına Derviş Dağman getirilirken, Dağman'ın yardımcılığını ve kaleci antrenörlüğünü oğulları Salih ile Mustafa Dağman yapacak.
Serhatköy Spor Kulübü konuyla ilgili şu duyuruyu yaptı:
Köyümüzün teknik sorumlusu bölgemizin en deneyimli Antrenörlerinden biri olan sayın Derviş dagmanolmuştur.her konuda anlaşma saglanılan Derviş hocamızın yardımcılıklarını Salih dagman ve Mustafa dagman yapacaktır. yeni sezonda hocalarımıza başarılar diler sezon içinde köylülerimizin desteğini ve birlik beraberliğini görmekten onur ve gurur duyacağız... herşey FİLYA için....
 
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