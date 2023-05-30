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Serdarlı’dan transfer bombardımanı

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Serdarlı’dan transfer bombardımanı
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İktidsatbankası BTM İkinci Ligde 2023 sezonuna iddialı hazırlanan ve hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Serdarlı Gençler Birliği Spor Kulübü’nde yeni transferler dün Futbol Federasyonu’nda imzaları attılar.
Eser Yücel, Caner İyici, Hakan Çelik,  Arda Özkan, Baran Şahinsoy, Fuat Dinç, Hüseyin Karavezirler, Murat Demiray, Hasan Kaya, Aytaç Şah, Erhan Alar ve Ahmet Horoz dün Mete Sağır başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte imzaları atarak resmen Serdarlı’lı oldular.
ANLAMLI MAÇ
Öte yandan Serdarlı yönetimi anlamlı bir maç organize etti. Serdarlı Gençler Birliği Spor Kulübü, kulübe önemli hizmetleri geçmiş olan Aziz Efeoğlu ve Gürsel Küçükoğlu anısına anı maçı gerçekleştirecek. 1.Aziz Efeoğlu – Gürsel Küçükoğlu Anı Maçı, bugün saat 17:00’de Cihangir Stadında Serdarlı ile Kırıkkale arasında oynanacak.
 
 
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