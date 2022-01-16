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Serdarlı ilk puanını Demirhan’dan aldı

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Serdarlı ilk puanını Demirhan’dan aldı
Necati KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta beşinci hafta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Sadık Cemil Stadında oynanan Demirhan – Serdarlı karşılaşması başladığı gibi golsüz sona erdi. Sabriye Atikoğlu’nun yönettiği galibiyetsiz 2 takımın karşılaşmasında her takım da 90 dakika boyunca gol atamadılar.
0 – 0 biten maç sonunda sonuncu antrenörsüz Serdarlı ilk puanını alırken, 7. basamakta yer alan Demirhan 4. beraberliği sonunda 4. puanını elde etti.
 
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