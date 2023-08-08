Serdarlı başkanı Sağır ve kulüp disipline sevk edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, AtollKozanköy maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle Serdarlı’yı ve Serdarlı Başkanı Mete Sağır’ı müsabaka sırasında hakemler ve KTFF mensuplarına yönelik söylemleri, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları nedeniyle disipline sevk etti.

Disiplin Kurulu’nun açıklaması şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 07.08.2023 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

19240 maç numarasıyla 05.08.2023 tarihinde Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadında AtollKozanköy SK ile Serdarlı GB arasında oynanan İktisatbank BTM 2. Ligi Play Off Yarı Final 2. maçında, 4814 lisans numaralı Serdarlı GB Başkanı Mete Sağır’ın müsabaka sırasında, müsabaka hakemlerine ve KTFF mensuplarına yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit içerikli söylemleri ve müsabakanın ardından sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. ve 37. Maddesi uyarınca BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

Yine aynı müsabakada, Serdarlı GB taraftarlarının müsabaka sırasında devam eden çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca Serdarlı GB’nin BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

