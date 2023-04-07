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Şenol Güneş'in Redmond planı

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Fenerbahçe'yi yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkaran Beşiktaş’ta BitexenGiresunspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş, NathanRedmond’a 11’de yer vermeyi düşünüyor

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Şenol Güneş'in Redmond planı
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Beşiktaş'ta BitexenGiresunspor karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisini yenerek ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisindeki performansı nedeniyle NathanRedmond’ı 11’de oynatmanın planlarını yapıyor.
Kalede Mert Günok görev yapacak. Güneş; savunmanın sağında Onur Bulut, solunda ise Mausaku’ya forma verecek. Stoperde Colley’in yanında Saiss’in şans bulması bekleniyor.
Orta sahada Redmond’ın 11’de olması için 2 alternatif var. İngiliz futbolcu ya Ghezzal’ın yerine sahada olacak, ya da Amir yedek kalıp Redmond 11’e monte edilecek. Bu durumda orta sahanın merkezinde Salih Uçan ve Gedson, forvet arkasında ise Redmond oynayacak.
Orta sahanın sol tarafında takımın en golcü ismi Cenk Tosun, santrforda ise Vincent Aboubakar olacak.
 
 
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