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Semih’e bir kanca da Değirmenlik’ten

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Semih’e bir kanca da Değirmenlik’ten
Süper Lig’in batı bölgesi ekibi Lefke’nin orta sahasının dinamosu Semih Ünaldı için ligin yeni takımlarından Miracle Değirmenlik de devreye girdi.
Yerli oyuncu transferinde birçok yıldız ile anlaşan Değirmenlik yönetimi bölge takımı Cihangir’in de transfer etmek istediği Semih için Lefke yönetimiyle görüştüğü bildirildi.
Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği kaydedilirken, Semih’in hangi takıma transfer olacağı birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.
 
 
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