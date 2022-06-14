Selim Saygı elinden operasyon geçirdi

Aksa Süper Lig ekibi Yenicami’de geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Selim Saygı sezon içinde yaşadığı elindeki sakatlıktan dolayı geçtiğimiz Pazartesi günü Türkiye’de başarılı bir operasyon geçirdi.

Konuyla ilgili Yenicami Kulübü sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Selim Saygı, kulübümüzde oynadığı dönemde elinden yaşadığı sakatlık dolayısıyla dün Türkiye’de bir özel hastanede ameliyat edilmiştir. Selim’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz..

