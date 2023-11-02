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Salim Tayançlı’ya ağır ceza

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Salim Tayançlı’ya ağır ceza
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KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen okul sporları futbol müsabakalarından olan Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Gazimağusda Türk Maarif Koleji maçında çıkan olaylara sebebiyet veren Gönyeli Spor Kulübü futbolcusu Emirhan Bayal ile Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü antrenörü Salim Tayançlı KTFF yönetim kurulu tarafında ağır bir cezayla cezalandırıldılar.
KTFF’de konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
“01.11.2023 tarihinde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen okul sporları futbol müsabakasında hakemlere yönelik yapmış oldukları spor ahlakına ve etiğine aykırı davranışları sebebiyle 114917 KTFF lisans numaralı Gönyeli Spor Kulübü futbolcusu Emirhan Bayal ve 4001 KTFF lisans numaralı Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü antrenörü Salim Tayançlı’nın yönetim kurulu kararıyla 2023-2024 Futbol Sezonu sonuna kadar lisanslarının askıya alınmasına ve KTFF müsabakalarında yer alamamalarına karar verilmiştir.”
 
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