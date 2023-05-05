Salih, Colley ve Ghezzal Antalya'da yok

Beşiktaş'ta 6 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kafilede; sakatlıkları bulunan Salih Uçan, RachidGhezzal ve OmarColley'e yer verilmedi

Spor Toto Süper Lig'in 33 haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılarda bu maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan RachidGhezzal, Tayyip Talha Sanuç, KevinN'Koudou, OmarColley ve Salih Uçan kadroda yer almadı.

Beşiktaş kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, ValentinRosier, Onur Bulut, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, AtibaHutchinson, NathanRedmond, Kerem Atagan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, WelintonSouza, Arthur Masuaku, Roman Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, AlexandruMaxim, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, GedsonFernandes ve Tayfur Bingöl."

