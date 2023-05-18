Ryan Kent Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, Ryan Kent transferinde mutlu sona yakın...
Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki Ryan Kent ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Son olarak Glasgow Rangers forması giyen İngiliz futbolcu 29 maçta 3 gol atıp 10 da asiste imza attı.
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