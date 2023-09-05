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Ruso’da kazanan Göçmenköy

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Ruso’da kazanan Göçmenköy
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Sezonun açılmasına kısa süre takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Bugün Şehit Hüseyin Ruso Stadyumunda birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik ile süper lig temsilcisi Göçmenköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmanın doksan dakikası ise Göçmenköy’ün 2-1 üstünlüğü ile son buldu.
 
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