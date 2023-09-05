Ruso’da kazanan Göçmenköy

Sezonun açılmasına kısa süre takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Bugün Şehit Hüseyin Ruso Stadyumunda birinci lig temsilcisi Miracle Değirmenlik ile süper lig temsilcisi Göçmenköy takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmanın doksan dakikası ise Göçmenköy’ün 2-1 üstünlüğü ile son buldu.
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