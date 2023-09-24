Ruso’da kazanan GG oldu

AKSA Süper Lig’de ilk haftanın başkent derbisinde China Bazaar Gençlik Gücü konuk olduğu Küçük Kaymaklı’yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu

Yer: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Yusufcan Dönder, Hakan Ünal

Küçük Kaymaklı: Raif, Bahadır, Arda, Tuğrul, Halil, Mehmet, Gökhan, Muhammed Ali, Boran, Felix, Billy

China Bazaar Gençlik Gücü: Seyit, Mahmut, Ümitcan, Ali, İbrahim, Rifat, Hasan, Turgut, Peter Ebi, Necati, Abu Dumbuya

Goller: 70’Billy Michael (KK), 61’İbrahim Köse, 88’Kaan Borova (C.B.G.Gücü)



AKSA Süper Lig’de ilk haftanın başkent derbisinde China Bazaar Gençlik Gücü konuk olduğu Küçük Kaymaklı’yı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, China Bazaar Gençlik Gücü ikinci devrede bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi. Yeşil beyazlılara 3 puanı getiren golleri yeni transferler İbrahim Köse ve Kaan Borova kaydederken, Küçük Kaymaklı’nın tek golü Billy Michael’den geldi.

22. dakikada K.Kaymaklı atağında Felix’in içeriye çevirdiği topta GG savunması topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

42. dakikada GG oyuncusu Mahmut’un vuruşunda top dışarıya gitti.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

51. dakikada GG atağında İbrahim Köse’nin pasında Hasan Akkuyu’nun vuruşu dışarıya gitti.

59. dakikada K.Kaymaklı atağında Halil Turan’ın kafa pasında Billy’nin vuruşu az farkla dışarıya gitti.

61. dakikada soldan gelişen atakta Ali pasını Peter’e, Peter de İbrahim’e aktardı. İbrahim’in tek ve düzgün vuruşu filelere gitti (0-1).

68. dakikada K:Kaymaklı atağında Billy’nin ceza sahası dışından vuruşu filelere gitti (1-1).

84. dakikada Kaymakı gole yaklaştı. Hasan Çakır’ın pasında Billy’nin vuruşunu Seyit önledi.

88. dakikada GG atağında ceza sahası dışından Kaan’ın vuruşu kaleci Raif’ten döndü. Daha sonra kaleci Raif ile Arda’nın anlaşmazlığında top yine Kaan’ın önünde kaldı ve oyuncu topu filelere gönderdi (1-2).

90+3. dakikada K.Kaymaklı atağında Halil Turan’ın vuruşunda Seyit gole izin vermedi.

Maç da az sonra GG’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

