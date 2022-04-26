Rıdvan Yılmaz'a iki teklif

Beşiktaş'ın genç milli sol beki Rıdvan Yılmaz için Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve İtalya'nın Torino takımları siyah beyazlı kulübe resmi teklif yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın genç milli sol beki Rıdvan Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında.

20 yaşındaki başarılı futbolcu için siyah beyazlı kulübe Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve İtalya'nın Torino takımları resmi teklif yaptı.

Beşiktaş forması altında bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkan Rıdvan, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

