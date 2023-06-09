Puma Kadınlar Ligi’nde çeyrek final zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde çeyrek final maçları yarın ve Pazar günü oynanacak. Çeyrek final maçları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak ve kazanan takımlar yarı finale yükselecekler.



10 Haziran 2023, Cumartesi

17.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Doğan Türk Birliği (Ahmet Genç)

17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Küçük Kaymaklı-Yonpaş Dumlupınar (Buse Bağrıkara)

11 Haziran 2023, Pazar

17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaar Gençlik Gücü-Taşkınköy (Nurhan Kutlugün)

17.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dem s Cons. Mağusa SA-Merit Alsancak Yeşilova (YusufcanDönder)

