Puma Kadınlar Ligi 9.Hafta hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 9.haftanın programı belli oldu.İki karşılaşmanın bugün iki karşılaşmanın ise yarın oynanacağı Puma Kadınlar Ligi’nde program şöyle:

20 Mayıs 2023, Cumartesi

17.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Mert Aksu)

17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China B.G.Gücü-Binatlı (Selim Kaynarca)

21 Mayıs 2023, Pazar

17.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Yonpaş Dumlupınar (Nurhan Kutlugün)

17.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Doğan T.Birliği-Dem’s Cons. Mağusa SA (Buse Bağrıkara)



