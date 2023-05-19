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Puma Kadınlar Ligi 9.Hafta hakemleri açıklandı

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Puma Kadınlar Ligi 9.Hafta hakemleri açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 9.haftanın programı belli oldu.İki karşılaşmanın bugün iki karşılaşmanın ise yarın oynanacağı Puma Kadınlar Ligi’nde program şöyle:
20 Mayıs 2023, Cumartesi
17.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Mert Aksu)
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China B.G.Gücü-Binatlı (Selim Kaynarca)
21 Mayıs 2023, Pazar
17.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Yonpaş Dumlupınar (Nurhan Kutlugün)
17.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Doğan T.Birliği-Dem’s Cons. Mağusa SA (Buse Bağrıkara)
 
 
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