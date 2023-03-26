Puma Kadınlar Ligi 1.Hafta sonuçları

Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Doğan Türk Birliği: 1 – 8
Taşkınköy-ChinaBazaar Gençlik Gücü: 2 – 4
Küçük Kaymaklı-Merit Alsancak Yeşilova: 4 – 1
Yonpaş Dumlupınar-Binatlı: 8 – 0
Hamitköy-Dem’sCons. Mağusa SA: 0 – 5
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