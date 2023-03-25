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Puma Kadınlar Ligi 1.Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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Puma Kadınlar Ligi 1.Hafta günün sonuçları ve yarının programı
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BUGÜN
Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor-Doğan Türk Birliği: 1 – 8
Taşkınköy-ChinaBazaar Gençlik Gücü:     2 – 4
Küçük Kaymaklı-Merit Alsancak Yeşilova: 4 – 1
26 Mart 2023, Pazar
15.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Binatlı (Ömer Köse)
11.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Dem’sCons. Mağusa SA (Mert Aksu)
 
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