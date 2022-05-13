Play-off ve play-out heyecanı başlıyor

Futbolda 2021-22 AKSA Süper Lig ve Birinci Lig’de normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler Play-out ve Play-off mücadelesine çevrildi. İlk maçların 14 Mayıs Cumartesi oynanacağı programda tüm maçlar 17.00’de başlayacak.
Girne Halk Evi ve Binatlı’nın ardından Süper Lig’den düşecek son takımın belirleneceği Play-out ile Çetinkaya ve ChinaBazaar Gençlik Gücü’nün ardından Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği Play-off maçlarının ilk hafta programı ve görev yapacak hakemler şu şekilde:
14 MAYIS CUMARTESİ
AKSA Süper Lig play-out 1. Maçlar
Atatürk Stadı: Türk Ocağı – Baf Ü. Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)
Cihangir Stadı: Göçmenköy – Hamitköy (Turgay Misk)
AKSA Birinci Lig play-off 1. Maçlar
Paşaköy100. Yıl Stadı: Gençler Birliği – Esentepe (Emre Öztaşlı)
Üner Berkalp Stadı: M. Değirmenlik – Karşıyaka (Serhan Şimşek)
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