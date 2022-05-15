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Play off Grubu’nda 2. Hafta programı belli oldu

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Play off Grubu’nda 2. Hafta programı belli oldu

Çetinkaya ve China Bazaar Gençlik Gücü’nün yanında Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı 1. Lig Play Off Grubu’nda ikinci haftanın programı da belli oldu. 18 Mayıs Çarşamba günü Miracle Değirmenlik ile Esentepe Atatürk Stadı’nda, Gençler Birliği ile Karşıyaka da Mete Adanır Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İki maç da saat 17.00’de başlayacak.

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