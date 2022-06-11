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Pile liderlik aşkına

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BTM 2. Lig 5. Grup karşılaşmasında Pile konuk ettiği Yenişehir’i 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi sonrasında Çayönü’nün puan kaybetmesiyle liderliğe yükseldi

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Pile liderlik aşkına
İktisatbank BTM 2. Lig 4. Haftası bugün oynanan maçlarla başladı.
BTM 2. Lig 5. Grup karşılaşmasında Pile konuk ettiği Yenişehir’i 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini İbrahim Katmer’in yaptığı karşılaşmanın ilk yarısı Pile’den Hüseyin Yenişehir’den ise Ahmet’in attığı gollerle 1-1 tamamlandı.
İkinci devreye iyi başlayan Pile takımı Serhan Damdemdelen ile öne geçti. Mehmet Sakallı’nın iki kafa golüyle skoru 4-1’e taşıyan Pile takımı son dakikada ise Mehmet’in attığı golle skor belli oldu. 5 -1
Bu sonucun ardından Çayönü’nün puan kaybetmesi sonrasında Pile 9 puanla liderliğe yükseldi.
 
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