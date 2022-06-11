Pile liderlik aşkına

BTM 2. Lig 5. Grup karşılaşmasında Pile konuk ettiği Yenişehir’i 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi sonrasında Çayönü’nün puan kaybetmesiyle liderliğe yükseldi

İktisatbank BTM 2. Lig 4. Haftası bugün oynanan maçlarla başladı.

BTM 2. Lig 5. Grup karşılaşmasında Pile konuk ettiği Yenişehir’i 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini İbrahim Katmer’in yaptığı karşılaşmanın ilk yarısı Pile’den Hüseyin Yenişehir’den ise Ahmet’in attığı gollerle 1-1 tamamlandı.

İkinci devreye iyi başlayan Pile takımı Serhan Damdemdelen ile öne geçti. Mehmet Sakallı’nın iki kafa golüyle skoru 4-1’e taşıyan Pile takımı son dakikada ise Mehmet’in attığı golle skor belli oldu. 5 -1

Bu sonucun ardından Çayönü’nün puan kaybetmesi sonrasında Pile 9 puanla liderliğe yükseldi.

