Perde gollü kapandı

Ligin ilk devresinin sonuna doğru yakaladığı çıkışı sürdürerek ikinci devrede sadece 1 mağlubiyet ve bir beraberlik alarak toplam 69 puana ulaşarak şampiyon olan Mağusa Türk Gücü son hafta konuk ettiği Göçmenköy’ü farklı mağlup ederek ligi galibiyetle kapatarak gözünü kupa finaline çevirdi. Göçmenköy ise play-out hattına düştü.
Ligde ikinci devre inişli çıkışlı bir grafik çizen M.A. Yeşilova son hafta konuk olduğu K.Kaymaklı’ya farklı mağlup olmasına karşın averajla ligi 2. bitirdi. K.Kaymaklı ise aldığı bu galibiyetle play-out oynamaktan kurtuldu.
İlk devrenin zirve ortakları olan ancak 2. devreye kötü başlayarak zirveden kopan Doğan Türk Birliği ile Gönyeli mücadelesi beraberlikle tamamlanınca Doğan T. Birliği 3i Gönyeli ise 6. Sırada ligi tamamladılar.
İkinci devrenin çıkış yakalayan ekibi olan Yenicami konuk ettiği Y.Dumlupınar’ı da mağlup ederek sezonu 4. sırada tamamlarken, Dumlupınar ise ikili averajla 9. sırada bitirdi.
İkinci devreye yabancı futbolcusu giren ancak başarılı sonuçlar alan Lefke takımı yine ikinci devrede takımda gençleşmeye giden Türk Ocağı ile yaptığı son hafta maçından beraberlikle ayrılarak ligi 5. tamamlarken, Türk Ocağı ise play-out hattı içinde 12. Sırada ligi tamamladı.
İlk kez bu sezon süper Lig’de mücadele eden ve 2. devrede yakaladığı çıkışla dikkat çeken Mesarya takımı konuk ettiği play-out hattının içindeki Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup ederek ligi 7. sırada bitirdi.
İkinci devreye yabancısız başlayarak bocalayan Cihangir yabancısının takıma katılmasıyla çıkışa geçmesi sonucunda son haftada konuk olduğu ligden düşen Binatlı’yı farklı mağlup ederek ligi 8. sırada tamamladı.
Ligin istikrarsız takımı Hamitköy son hafta karşılaşmasında konuk olduğu ligden düşmesi haftalar önce belli olan Girne Halk Evi’ne gol yağdırarak play-out maçları öncesinde moral bulurken, ligi 13. sırada bitirdi.
Süper Ligin son haftasında 4 maçı ev sahipleri, 2 maçı deplasman takımları kazanırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kale ağları ise 33. kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.
Süper ligde ilk devreyi Türk Ocağı’nda ikinci devreyi ise Mesarya’da oynayan Remzi Betmezoğlu 25 gole ulaşarak ligin gol kralı olurken, Cihangir’in yabancısı Mishali ise 22 gol atmayı başardı.
Haftanın takımı: Yenicami
Süper Ligin 2. devresinde yakaladığı çıkışını son haftaya kadar taşıyan Yenicami son haftada da sahadan galip ayrılarak haftanın takımı olmayı hak etti.
Haftanın futbolcusu: Remzi Betmezoğlu(Mesarya)
Son haftalarda attığı gollerle hem takımın galip gelmesine hem de gol krallığına ortak olan Mesarya takımın golcüsü Remzi bu hafta da hat-trick yaparak 25 gole ulaşarak gol kralı oldu.
Haftanın Teknik Adamı: Derviş Kolcu(K.Kaymaklı)
Sezonun ikinci devresinde inişli çıkışlı bir grafik çizen ancak kupada yarı final oynayan K.Kaymaklı takımı son hafta konuk ettiği lig ikincisi M. A. Yeşilova karşısında takımını iyi motive ederek farklı galip gelmesini sağlayan Derviş Kolcu haftanın teknik adamı oldu.
Haftanın Hakemi: Evren Karademir(K.Kaymaklı – M. A. Yeşilova)
Zorlu derecesi yüksek K.Kaymaklı – Yeşilova mücadelesinde karşılaşmanın genelinde doğru kararlar vererek, hatasız bir maç tamamlayan ve sadece 2 kart gösteren Evren Karademir haftanın hakemioldu.
Haftanın Kare ası:
Hasan Piro (Mesarya), Keita (Yenicami), Arda (K.Kaymaklı), Şenol (MTG)
Haftanın Onbiri:
Raif (K.Kaymaklı), Uğur (MTG), Sena (K.Kaymaklı), Emirhan(Yenicami), Bilal (Mesarya), Ünal (MTG) Tugrul(K.Kaymaklı), Fırat(Yenicami), Muhittin(Cihangir), Remzi(Mesarya), Keita(Yenicami)
Aksa Süper Lig 30. Hafta maç sonuçları
Doğan T.Birliği-Gönyeli: 1 – 1
Yenicami-Y.Dumlupınar: 4 – 2
Girne H.Evi-Hamitköy: 0 – 7
Binatlı-Cihangir : 1 – 4
Mesarya-BafÜ.Yurdu 4 – 0
K.Kaymaklı-M.A.Yeşilova 4 – 0
MağusaT.Gücü-Göçmenköy 3 – 0
Türk Ocağı-Lefke: 1 – 1
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|30
|22
|3
|5
|80
|32
|48
|69
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|30
|14
|9
|7
|58
|43
|15
|51
|3.
|Doğan Türk Birliği
|30
|14
|9
|7
|50
|38
|12
|51
|4.
|Yenicami AK
|30
|14
|8
|8
|72
|40
|32
|50
|5.
|Lefke TSK
|30
|13
|11
|6
|41
|31
|10
|50
|6.
|Gönyeli SK
|30
|14
|8
|8
|45
|35
|10
|50
|7.
|Mesarya SK
|30
|15
|4
|11
|43
|25
|18
|49
|8.
|Cihangir GSK
|30
|13
|9
|8
|55
|46
|9
|48
|9.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|30
|14
|6
|10
|53
|33
|20
|48
|10.
|Küçük Kaymaklı TSK
|30
|10
|12
|8
|41
|34
|7
|42
|11.
|Göçmenköy İYSK
|30
|11
|6
|13
|36
|44
|-8
|39
|12.
|Türk Ocağı Limasol
|30
|11
|6
|13
|36
|46
|-10
|39
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|30
|10
|5
|15
|44
|51
|-7
|35
|14.
|Baf Ülkü Yurdu
|30
|5
|7
|18
|19
|58
|-39
|22
|15.
|Binatlı YSK
|30
|4
|4
|22
|28
|75
|-47
|16
|16.
|Girne Halk Evi
|30
|1
|3
|26
|25
|95
|-70
|6