Perde gollü kapandı

Aksa Süper Ligde 30. ve son hafta maçları hafta sonu oynanarak tamamlanırken, gollü maçlara sahne oldu.Ligin ilk devresinin sonuna doğru yakaladığı çıkışı sürdürerek ikinci devrede sadece 1 mağlubiyet ve bir beraberlik alarak toplam 69 puana ulaşarak şampiyon olan Mağusa Türk Gücü son hafta konuk ettiği Göçmenköy’ü farklı mağlup ederek ligi galibiyetle kapatarak gözünü kupa finaline çevirdi. Göçmenköy ise play-out hattına düştü.Ligde ikinci devre inişli çıkışlı bir grafik çizen M.A. Yeşilova son hafta konuk olduğu K.Kaymaklı’ya farklı mağlup olmasına karşın averajla ligi 2. bitirdi. K.Kaymaklı ise aldığı bu galibiyetle play-out oynamaktan kurtuldu.İlk devrenin zirve ortakları olan ancak 2. devreye kötü başlayarak zirveden kopan Doğan Türk Birliği ile Gönyeli mücadelesi beraberlikle tamamlanınca Doğan T. Birliği 3i Gönyeli ise 6. Sırada ligi tamamladılar.İkinci devrenin çıkış yakalayan ekibi olan Yenicami konuk ettiği Y.Dumlupınar’ı da mağlup ederek sezonu 4. sırada tamamlarken, Dumlupınar ise ikili averajla 9. sırada bitirdi.İkinci devreye yabancı futbolcusu giren ancak başarılı sonuçlar alan Lefke takımı yine ikinci devrede takımda gençleşmeye giden Türk Ocağı ile yaptığı son hafta maçından beraberlikle ayrılarak ligi 5. tamamlarken, Türk Ocağı ise play-out hattı içinde 12. Sırada ligi tamamladı.İlk kez bu sezon süper Lig’de mücadele eden ve 2. devrede yakaladığı çıkışla dikkat çeken Mesarya takımı konuk ettiği play-out hattının içindeki Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup ederek ligi 7. sırada bitirdi.İkinci devreye yabancısız başlayarak bocalayan Cihangir yabancısının takıma katılmasıyla çıkışa geçmesi sonucunda son haftada konuk olduğu ligden düşen Binatlı’yı farklı mağlup ederek ligi 8. sırada tamamladı.Ligin istikrarsız takımı Hamitköy son hafta karşılaşmasında konuk olduğu ligden düşmesi haftalar önce belli olan Girne Halk Evi’ne gol yağdırarak play-out maçları öncesinde moral bulurken, ligi 13. sırada bitirdi.Süper Ligin son haftasında 4 maçı ev sahipleri, 2 maçı deplasman takımları kazanırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kale ağları ise 33. kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.Süper ligde ilk devreyi Türk Ocağı’nda ikinci devreyi ise Mesarya’da oynayan Remzi Betmezoğlu 25 gole ulaşarak ligin gol kralı olurken, Cihangir’in yabancısı Mishali ise 22 gol atmayı başardı.Doğan T.Birliği-Gönyeli: 1 – 1Yenicami-Y.Dumlupınar: 4 – 2Girne H.Evi-Hamitköy: 0 – 7Binatlı-Cihangir : 1 – 4Mesarya-BafÜ.Yurdu 4 – 0K.Kaymaklı-M.A.Yeşilova 4 – 0MağusaT.Gücü-Göçmenköy 3 – 0Türk Ocağı-Lefke: 1 – 1