Pendikspor'dan bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Pendikspor'un gollerini 64. dakikada Erencan Yardımcı ve 88. dakikada Diaby kaydetti.
TÜMOSAN Konyaspor'un tek golünü ise 49'da Moreno attı.
Konya ekibi, 9 puanda kalırken Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetine imza attan Pendikspor, puanını 7'ye çıkardı.
Böylece İstanbul ekibi, yeni teknik direktörü Ivo Vieira yönetimindeki ilk maçında tarihi bir galibiyet yaşadı.