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Pendikspor'dan bir ilk

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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaştı. Yeni teknik direktörü Ivo Vieira ile maça çıkan Pendikspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı

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Pendikspor'dan bir ilk
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Pendikspor'un gollerini 64. dakikada Erencan Yardımcı ve 88. dakikada Diaby kaydetti.

TÜMOSAN Konyaspor'un tek golünü ise 49'da Moreno attı.

Konya ekibi, 9 puanda kalırken Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetine imza attan Pendikspor, puanını 7'ye çıkardı. 

Böylece İstanbul ekibi, yeni teknik direktörü Ivo Vieira yönetimindeki ilk maçında tarihi bir galibiyet yaşadı.

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