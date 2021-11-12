Pelkas geçen sezonu mumla aratıyor

Fenerbahçeli DimitrisPelkas, geçen sezonki başarılı grafiğini yakalamakta güçlük çekiyor. Yunan orta saha, bu sezon henüz skor katkısı yapamadı

Fenerbahçe’de DimitrisPelkas geçen sezonu mumla aratıyor.

2020-2021 sezonunda 34 maçta forma giyen Yunan futbolcu, 8 kez fileleri sarsıp 7 gol pası vermişti. Bu performansıyla Avrupa’dan bazı kulüplerin de dikkatini çeken Pelkas, değerini bir yıl içinde önemli ölçüde artırmıştı.

Sezon öncesi kamp çalışmalarında da takımının en değerli futbolcularından birisi olarak öne çıkan Pelkas, hazırlık maçlarında da gol ve asistleriylePereira’nın vazgeçilmezlerinden olacağının mesajını vermişti. Ancak sezon başlamadan antrenmanda omzu çıkan Pelkas, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kaldı.

5. haftada oynanan MedipolBaşakşehir maçıyla sahalara dönen 28 yaşındaki futbolcu, beklentilerin altında kaldı.

Bu sezon lig ve Avrupa’da toplam 11 kez forma giyen ve bu maçların 4’üne 11’de başlayan DimitrisPelkas, henüz takımına skor katkısı yapamadı.

