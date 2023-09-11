Paul Onuachu resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Ebere Paul Onuachu'nun bir yıllığına kiralanması konusunda İngiliz ekibi Southampton ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. KAP'a gönderilen açıklamada Onuachu transferinin maliyetiyle ilgili bilgilere de yer verildi

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Southampton Kulübünden Nijeryalı golcü oyuncu Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1 milyon 500 bin avro iki taksit halinde ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 1 milyon 742 bin 500 avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."



