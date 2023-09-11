banner913
banner932
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
8 0
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
129 0
 
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
19 0
Küçük okçular hedefe attı
Küçük okçular hedefe attı
13 0
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
17 0
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
102 0
“Gündemde kurultay yok”
“Gündemde kurultay yok”
16 0
banner964

Paul Onuachu resmen Trabzonspor'da

banner476

Trabzonspor, Ebere Paul Onuachu'nun bir yıllığına kiralanması konusunda İngiliz ekibi Southampton ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. KAP'a gönderilen açıklamada Onuachu transferinin maliyetiyle ilgili bilgilere de yer verildi

banner974
Paul Onuachu resmen Trabzonspor'da
banner971

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Southampton Kulübünden Nijeryalı golcü oyuncu Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1 milyon 500 bin avro iki taksit halinde ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 1 milyon 742 bin 500 avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."
 
 

Etiketler; #Trabzonspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.