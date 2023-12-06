banner913
banner932
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
20 0
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
31 0
 
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
18 0
İş kazası can aldı
İş kazası can aldı
30 0
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
21 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
11 0
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
17 0
banner964
banner985

Öztugay yeniden yeşil sahada

banner989

banner974
Öztugay yeniden yeşil sahada
banner971
Futbol Liglerinin başarılı hakemlerinden olan ve aşil tendonu sakatlığından dolayı 6 hafta sahalardan uzak kalan Mustafa Öztugay, 11. haftada sahalara döndü.
Uygulanan 5 haftalık tedavi ve dinlenme süreci sonucunda 10. Haftada 4. Hakem görevi alan Mustafa Öztugay’a, Merkez Hakem Kurulu 11. Haftada ise orta hakemlik görevi verdi.
Mustafa Öztugay, Birinci Ligde haftanın zorlu maçlarından olan ve Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında oynanan Yalova – Esentepe maçında düdük çaldı.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.