Öztugay yeniden yeşil sahada

Futbol Liglerinin başarılı hakemlerinden olan ve aşil tendonu sakatlığından dolayı 6 hafta sahalardan uzak kalan Mustafa Öztugay, 11. haftada sahalara döndü.

Uygulanan 5 haftalık tedavi ve dinlenme süreci sonucunda 10. Haftada 4. Hakem görevi alan Mustafa Öztugay’a, Merkez Hakem Kurulu 11. Haftada ise orta hakemlik görevi verdi.

Mustafa Öztugay, Birinci Ligde haftanın zorlu maçlarından olan ve Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında oynanan Yalova – Esentepe maçında düdük çaldı.

