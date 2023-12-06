Öztugay yeniden yeşil sahada

Futbol Liglerinin başarılı hakemlerinden olan ve aşil tendonu sakatlığından dolayı 6 hafta sahalardan uzak kalan Mustafa Öztugay, 11. haftada sahalara döndü.
Uygulanan 5 haftalık tedavi ve dinlenme süreci sonucunda 10. Haftada 4. Hakem görevi alan Mustafa Öztugay’a, Merkez Hakem Kurulu 11. Haftada ise orta hakemlik görevi verdi.
Mustafa Öztugay, Birinci Ligde haftanın zorlu maçlarından olan ve Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında oynanan Yalova – Esentepe maçında düdük çaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.