Özeralp, resmen Göçmen

Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy İdman Yurdu’nda yeni sezona yönelik transfer çalışmaları sürüyor.

Son olarak Mesarya Spor Kulübü forması giyen deneyimli kaleci Mehmet Özeralp, Göçmenköy’e transfer oldu. Takımın başına Nazım Aktunç’u getirdikten sonra Türk Ocağı’ndan golcü futbolcu Remzi Betmezoğlu’nu renklerine bağlayan Göçmenköy, kaleyi de deneyimli bir isim Mehmet Özeralp’e emanet edecek.

