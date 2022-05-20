Özeralp, Lefke ayrılığını duyurdu

Süper Lig ekibi Lefke’nin başarılı kalecisi Mehmet Özeralp, yıllardır kalesini koruduğu Lefke’den ayrıldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Özeralp, serbest transfer hakkını kullanarak Lefke’den ayrılacağını duyurarak, duygu yüklü bir paylaşım yaptı.

Mehmet Özeralp’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Elvada vakti.! Uzun yılardır armasını gururla isdekle arzuyla terlettiğim büyük takım büyük camia olan kupa kaldırdığım Lefke’den ayriliyorum. Bu yıl serbestlik hakkım doğmasından dolayı bu doğan hakkımı baska camia ve kulüplerden hedefi olan hem kendimi yeni takım ortami hemde yeni hedefler amacıyla bu karari verdim.Dilerim ki herkes icin hayırlısı olur. Şuan resmi taklif almadım ilerleyen zamanlar da ne olur bilmem . Lefke icin söyleyecek o kadar guzel o kadar guzel uzun yillarim geçidi ki , armasını gururla isdekle hirsla terlettim lefkede umarim herkes hakkımı helal eder. Çok büyük bir camiadan parcamdan ayrılıyorum sevinciyle üzüntüsüyle cok guzel yillarim geçti karadağda oynamak bu takim bir parçası olmak beni çok gururlandırdı bu imkani bana saglayan herkese cok tesekurlerimi sunarim .Sevenim sevmeyenim herkese başta yonetimime eski baskanlarim eski yöneticilerim olsun herkese sevgim saygım sonsuz bir kusurum olduysa affola sizleri özlememek elimde değil umarim rakipte olsak sevginizi saygınızı hisedeceyim hayatimda bir parçadır lefke hep oyle kalacak hepiniz hakkınızı helal edin seviliyorsunuz lefke camiası (KARADAĞ) GEÇİLMEZ

