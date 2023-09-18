Trabzonspor efsanesi ve Futbol Okulları Koordinatörü Özçağlayan, akademi koordinatörleri ile sohbet toplantısında buluştu. Özçağlayan iyi bir altyapı eğitimi için öncelikli hedefin tesis olması gerektiğinin altını çizdi

Trabzonspor'un efsane futbolcularından ve şu anda Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü olarak görev yapan Necati Özçağlayan, ülkemizdeki akademi koordinatörleri ile sohbet toplantısı gerçekleştirdi. KTFF tarafından organize edilen sohbet toplantısında Necati Özçağlayan, gerek futbolculuk kariyeri gerekse de Trabzonspor'un altyapı ve futbol okulları organizasyonları ile ilgili bilgiler verdi.ÖZÇAĞLAYAN: "TRABZON'DAKİ U12 ORGANİZASYONUMUZDA KKTC'DEKİ YETENEKLERİ CANLI GÖZLE GÖRDÜM"KKTC'de çok yetenekli futbolcular olduğunu ve bunu geçtiğimiz aylarda U12 organizasyonuna davet ettiklerinde Trabzon'da canlı gözle şahit olduğunu kaydeden Özçağlayan, "Orada çok yetenekli çocukları izleme şansımız oldu. Buradaki tek dezavantaj bu çocuklara hedef gösterememek ve dışa kapalı bir toplum olunması. Biz Trabzonspor olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışacağız ve en azından çocuklarımız için bir hedef olabiliriz." dedi.İyi bir altyapı eğitimi için öncelikli hedefin tesis olması gerektiğinin altını çizen Özçağlayan, Trabzonspor'un bu konuda elinin çok güçlü olduğunu ve dünya standartlarında tesisleri olduğunu ifade etti."KIBRIS BARIŞ KUPASI TRABZONSPOR İÇİN UNUTULMAZDIR"Kendi futbol yaşamınından da söz eden Özçağlayan, Trabzonspor'un kupalara ambargo koyduğu dönemdeki kadronun yıllarca beraber oynadığını ve halen de temas halinde olduklarını kaydetti. Herkesin birbirini çok iyi tanıdığı o dönemde Kıbrıs'ın kendileri için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Özçağlayan, "1975 yılında 1.Lig'de şampiyon olduktan sonra Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte Kıbrıs Barış Kupası için biz de Kıbrıs'a davet edildik. O kupayı kazanmak bizim için çok değerliydi, kupa Trabzonspor müzesinin en değerli yerinde halen sergileniyor ve bizim jenerasyonumuzun en önemli dönüm noktalarından biridir."dedi.Sohbet toplantısının son bölümünde akademi koordinatörleri ve antrenörlerin sorularını yanıtlayan Necati Özçağlayan, şahsen her konuda koordinatörlere ve antrenörlere yardımcı olabileceğini ifade ederek teşekkür etti.Etkinliğin sonunda KKTC Milli Takımı'nın altyapı antrenörleri Hüseyin Kızmazoğlu ve Hasan Özkan, Necati Özçağlayan'a çiçek takdim ederken, çekilen anı fotoğrafı ile etkinlik son buldu.