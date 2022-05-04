Özaşık turnuvası Kalkanlı’nın

Niyazi ERGÜLEN
İktisatbankası BTM İkinci Lig kulüpleri yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık ve anı maçları düzenliyorlar.
İktisatbankası BTM İkinci Ligdemücadele edecek olan Kalkanlı Spor Kulübü de zamansız hayatını kaybeden köyün sevilen üç değeri için anı maçı organize etti.Şeref – Birol – Erol Özaşık anısınaorganize edilen Şeref – Birol – Erol ÖzaşıkAnı Maçında, Kalkanlı Spor Kulübü ile Şirinevler Spor Kulübü, Baf Ülkü Yurdu Antrenman Sahası'nda karşılaştılar.
Furkan Yılmaz, Nehir Atakan ve Selim Kaynarca hakem üçlüsünün yönettiği Kalkanlı – Şirinevler maçınıKalkanlı 1 – 0 kazanarak birincilik kupasını kazandı.
Çekişmeli geçen maçta Kalkanlı’ya, Şirinevler karşısında galibiyeti getiren golü 87’de Samet kaydetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.