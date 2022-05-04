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Özaşık turnuvası Kalkanlı’nın

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Şeref – Birol – Erol Özaşık Anı Maçında, Kalkanlı Spor Kulübü, Şirinevler Spor Kulübünü mağlup ederek birinci oldu

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Özaşık turnuvası Kalkanlı’nın
Niyazi ERGÜLEN
İktisatbankası BTM İkinci Lig kulüpleri yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık ve anı maçları düzenliyorlar.
İktisatbankası BTM İkinci Ligdemücadele edecek olan Kalkanlı Spor Kulübü de zamansız hayatını kaybeden köyün sevilen üç değeri için anı maçı organize etti.Şeref – Birol – Erol Özaşık anısınaorganize edilen Şeref – Birol – Erol ÖzaşıkAnı Maçında, Kalkanlı Spor Kulübü ile Şirinevler Spor Kulübü, Baf Ülkü Yurdu Antrenman Sahası'nda karşılaştılar.
Furkan Yılmaz, Nehir Atakan ve Selim Kaynarca hakem üçlüsünün yönettiği Kalkanlı – Şirinevler maçınıKalkanlı 1 – 0 kazanarak birincilik kupasını kazandı.
Çekişmeli geçen maçta Kalkanlı’ya, Şirinevler karşısında galibiyeti getiren golü 87’de Samet kaydetti.
 
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