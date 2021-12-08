Oytun ve Eran Dikmen’de

İktisat Bankası BTM 1. Lige’de sezona Erman Çelik ve yardımcısı Kemal Yakutoğlu ile şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Dikmen Gücü Spor Kulübü transferin son gününde daha önceden anlaştığı Oytun Çorba ve Eran Çelik ile sözleşme imzaladı.Dikmen Gücü’nün golcü oyuncusu Oytun Çorba sezon başında Yeniboğaziçi Spor Kulübüne anlaşmalı olarak kiralık gitmişti. Çorba 1. Lig’de on maçta yedi gol atma başarısı göstererek daha önce şampiyonluk ve gol krallığı yaşadığı Dikmen'e döndü.Oytun Yeniboğaziçi kulübüne, yöneticilerine, teknik ekibe takım arkadaşlarına ve Yeniboğaziçi taraftarına çok teşekkür ettiğini ve Dikmen’de yarım kalan şampiyonluğu tamamlamak için döndüğünü dile getirdi.Göçmenköy’ün genç yeteneklerinden Eran Çelik’de kiralık olarak bu sezon Dikmen Gücü forması giyecek isimler arasına katıldı. Geçtiğimiz sezonlarda U15 ve U21 Liglerinde gösterdiği performans ile ülkenin gelecek vaat eden oyuncuları arasında gösterilen Eran Çelik sakatlık sonrası geçirdiği başarılı operasyon sonrasında iyi bir hazırlık ve rehabilitasyon dönemi geçirdiğini ve eskiye göre daha güçlü ve hazır olduğunu dile getirdi.