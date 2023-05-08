Ötüken iddialı hazırlanıyor

İbrahim DALOĞLU

İktisatbank BTM 2. Ligin köklü kulüplerinden Ötüken Spor Kulübü sponsorları Hasan Süzen’in desteğiyle yine sezona iddialı hazırlanıyor.

Sponsor Hasan Süzen tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade ederek Emin Onuş gibi vizyon sahibi bir başkan ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Çim saha projesi tamamlandıktan sonra çok ciddi bir projeye yatırım yapacaklarını da dile getiren Hasan Süzen yakında transferlerin de açıklanacağını belirtti.

Süzen, sportif direktör olarak Ötüken'in Erden Timur'u olarak gördükleri Kemal Kırıkkale'yi görevlendirdiklerini, pek çok transferi bitirmesine rağmen henüz açıklamadıklarını sözlerine ekledi.

Sportif Direktör Kemal Kırıkkale ise bölgenin en iyi genç teknik adamlarından Mehmet Maraba ile şampiyonluğa uzanacaklarını, gerek alt yapı gerekse transfer çalışmalarının kendisini zorlasa da çocukluk arkadaşı başkan Emin Onuş ile uzun yıllar Kıbrıs Türk futboluna hizmet ederek elele pek çok başarıya imza atacaklarını söyledi.

Başkan Emin Onuş ise Hasan Süzen'in köylüleri olduğunu inanılmaz bir karaktere sahip olduğunu ve böyle bir sponsor ve sportif direktör ile şampiyonluğa uzanacaklarına duyduğu inancıdile getirdi.

