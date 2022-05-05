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Ötüken'e Erenköy'den bir takviye daha

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Ötüken'e Erenköy'den bir takviye daha

İktisatbank BTM1. Lig'de bu sezon yaptığı asistlerle ön plana çıkan ve Erenköy'ün şampiyonluğunda büyük bir payı olan başarılı kanat oyuncusu Ersan Öztürk BTM 2. Lig ekiplerinden Ötüken'de.
Ersan Öztürk bölge takımlarından pek çok teklif aldığını, ancak her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olmasından dolayı Ötuken'i tercih ettiğini belirterek, Ötüken'in çok kaliteli ve tecrübeli futbolcuların kadrosunda bulunması, kendi futbolunu geliştirmesi açısından da bu tercihinde etkili olduğunu dile getirdi.
Kulüp başkanı Emin Onuş ise Ersan transferinin çok zor gerçekleştiğini ifade etti. Pek çok takımın istemesine rağmen Ötüken'i tercih etmesinin camiaları adına sevindirici olduğunu söyleyen Onuş, Ersan'ın genç, güçlü ve hızlı bir futbolcu olduğunu bu yıl Erenköy'ün şampiyonluğunda önemli bir payı olduğunu, gelecekte süper lige uzun yıllar damga vuracak kaliteye sahip olduğunu ve ülke futbolu adına önemli bir kazanç olacağını dile getirdi.

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Etiketler; #Ötüken #BTM2 #Erenköy
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