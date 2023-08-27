Osman Turgut, yeniden Yunus oldu

Aksa Süper Ligin yeni ekiplerinden Pera L. Gençler Birliği kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Gençler Birliği takımı iki sezon önce takımda oynayan Osman Turgut'u, Mağusa Türk Gücü'nden kiraladı.
Turgut, geçtiğimiz seon Hamitköy formasıyla Süper Ligde oynamıştı.
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