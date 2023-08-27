Osman Solkanat Anı Karşılaşması’nın galibi Göçmenköy

Lefke Türk Spor Kulübü tarafından her sezon öncesi düzenlenen Osman Solkanat Anı Karşılaşması Cumartesi günü Lefke ile Göçmenköy İdman Yurdu arasında oynandı.

Solkanat’ın vefatının 13’üncü yılında 12’nci kez oynanan karşılaşma 16 Ağustos Stadı’nda yer alırken, karşılaşmayı 5-0’lık skorla Göçmenköy kazandı.

Lefke Spor Kulübü sosyal medya sayfasında yer alan habere göre 12’ncisi düzenlenen karşılaşmayı daha önce Lefke 8 kez, Yenicami, Baf Ülkü Yurdu, Girne Halk Evi ve Göçmenköy İYSK birer kez kazanmış oldu.

