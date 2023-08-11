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Osman Seyhan, Yılmazköy’de

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Osman Seyhan, Yılmazköy’de
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Birinci Lig ekibi Mustafa Hacıali Yılmazköy, kadrosuna takviyelere devam ediyor.
Mustafa Hacıali Yılmazköy yönetimi, BTM 2. Lig ekibi  Bahçeli'den Osman Seyhan'ı  transfer etti.
Başarılı oyuncu yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek.
 
 
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