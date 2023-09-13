Omaç Başat Turnuvası’nda finalistler belirlendi

Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasında oynanan grup maçları sonucunda 3’lü averaj kuralına göre grup maçlarını Tribün Kıbrıs lider tamamlarken, GelengülProduction ikinci olarak bugün oynanacak finalde mücadele edecekler

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından Omaç Başat anısına düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası finali bugün oynanıyor.

Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvasında, Kutlay Malek’in yönettiği maçlar gollü geçerken, grup maçları tamamlandı. Tribün Kıbrıs, GelengülProduction ve Evliya/Objektif grup maçlarını 6’şar puanla tamamladılar. 3’lü averaj kuralına göre grup maçlarını Tribün Kıbrıs lider tamamlarken, GelengülProduction ikinci olarak finale yükseldi. Evliya/Objektif ve Bağımsız Medya ise elendiler.

Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası’nda Tribün Kıbrıs ile GelengülProduction arasında oynanacak olan final maçı Perşembe akşamı saat 20:00’de başlayacak. Final maçı için Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimi, maçı izlemeye gelecekler için izaz ikramda bulunacak. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimi, final maçına tüm üyelerini ve sporseverleri davet etti.



