Oktay Mertdin Kupası, Hamitköy’ün

Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı ile Birinci Lig ekibi Hamitköy, her 2 camianın da önemli isimlerinden olan Oktay Mertdin (Oktay Usta) anısına düzenlenen maçta karşılaşırken, Hamitköy maçı 2 – 1 kazandı

Futbolda 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına devam eden takımlar, hazırlık ve anı maçları oynuyorlar.

Süper Lig ekibi Küçük Kaymaklı ile Birinci Lig ekibi Hamitköy, her 2 camianın da önemli isimlerinden olan Oktay Mertdin (Oktay Usta) anısına düzenlenen maçta karşılaştılar. Her iki kulüpte de forma giymiş olan Muharrem ve Mertan Mertdin’in babası olan Oktay Usta anısına düzenlenen Oktay Mertdin Anı Maçı, Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynandı.

Osman Özpaşa, Furkan Türk ve Abdülkadir Karadağ’ın yönettiği maçın ilk devresinde her 2 takım da zaman zaman oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Küçük Kaymaklı ataklarında Hamitköy kalecisi Mahmut gole izin vermedi. Hamitköy’ün bir atağında ise Cemre’ye ceza alanında yapılan hareket sonunda kazanılan penaltı vuruşunu Altan Çocuk gole çevirdi. 0 – 1

İkinci devrede Hamitköy daha etkili oynamasına rağmen, Küçük Kaymaklı Gozar ile gol bulup skoru dengeledi. 1 – 1 Maçın son bölümünde ise Hamitköy Altan Çocuk ile 1 gol daha bularak maçı 2 – 1 kazandı.

Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde Oktay Mertdin bir kez daha saygıyla anılırken, Hamitköy kaptanı Salih Adakan kupasını, Mertan Mertdin’in elinden aldı.