banner913
banner932
Neymar kötü sakatlandı
Neymar kötü sakatlandı
9 0
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
DAÜ-BAİM’den İsrail-Filistin savaşına ilişkin açıklama…
11 0
 
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
İsrail, BM'ye ait bir okulu vurdu
17 0
Bu vahşeti kim durduracak?
Bu vahşeti kim durduracak?
21 0
Işın Ramadan Cemil’den anlamlı bağış
Işın Ramadan Cemil’den anlamlı bağış
39 0
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
“Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” yapılıyor
26 0
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak
27 0
banner964

Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı

banner476

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, doğum günü için bir araya geldikleri teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenilediklerini söyledi

banner974
Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı
banner971
Galatasaray KulübüBaşkan Özbek, tecrübeli teknik adam için Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde düzenlenen doğum günü kutlamasında GSTV'ye açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'u yeni yaşı dolayısıyla tebrik eden Özbek, "Hocamın bugün doğum günü. Kendisini kutluyorum. İnşallah uzun süreler Galatasaray'a hizmet edeceksin." dedi.
Buruk'un sözleşmesinin yenilendiğini aktaran Özbek, "Bugün hem hocamızın doğum günü kutlamasını hem de anlaşmanın yenilenmesini de yaptık. Kendisine Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Geçen sene bizi çok mutlu ettiler. Bu sezon da iyi gidiyoruz. Hocam Galatasaray'a yakışan birisi. Umarım uzun seneler Galatasaray'ın hizmetinde olur. Kendisin doğum gününü kutluyorum." diye konuştu.
Okan Buruk ise 50. yaşına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Başkanımıza ve yönetim kuruluna, sizlerle birlikte çalışma şansını verdiği için teşekkür ederim. Son 16 aydır birlikteyiz. Çok güzel günler geçirdim. Ondan önceki 16 ayım benim için zor geçmişti. Sizlerin desteğiyle, performansıyla çok güzel 16 ay geçirdim. Bir şampiyonluk yaşadık ama hayatta her şey başarı değil. Şu anda dünya üzerinde bizi çok fazla üzen şeyler var. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Dünyada olanları gördükçe her şeyin kazanmak, kupa, başarı olmadığını anlıyoruz. Hayatta sağlık, yaşam kalitesi ve barış önemli. Ancak bizim de hizmet ettiğimiz, bizden başarı bekleyen taraftarımız ve camiamız var. Buna da bu zamana kadar sizlerin gücüyle hizmet ettik. İsteğim aynı performansı devam ettirmeniz. Kazandıkça daha da güçleniyoruz. İnşallah kazanmaya devam ettiğimiz bir sezon olur. Hepimiz için güzel ve başarılarla dolu bir sezon olsun."
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.