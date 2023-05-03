Okan Buruk 11'de değişikliğe gidiyor

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde alınan yenilginin ardından kadroda değişime gitmeyi planlıyor. MedipolBaşakşehir karşılaşmasında savunmada farklı oyunculara görev verilmesi gündemde

Derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk harekete geçti.

Tecrübeli çalıştırıcının, 33’üncü haftada oynanacak MedipolBaşakşehir karşılaşmasında kadroda değişikliğe gidebileceği öğrenildi.

Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş ile oynadığı iki karşılaşmada kalesinde 6 gol gördü.

Savunmanın solunda forma giyen Sam Adekugbe’nin performansı da bu süreçte beğenilmedi.

Teknik direktör Okan Buruk’un bu nedenle sol bekte Dubois veya Kazımcan'dan birine forma vermesi bekleniyor.

Fransız futbolcunun oynaması halinde, bir yerli futbolcunun 11'de yer alması gerekiyor.

Bu durumda Okan Buruk’un, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu arasında seçim yapacağı gelen haberler arasında

