Okan Buruk 1 yıl daha Galatasaray'ın başında

Galatasaray, 49 yaşındaki çalıştırıcının sözleşmesinde opsiyon maddesini devreye soktu.
Sarı kırmızılı yönetim, Buruk ile yola devam ettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Yapılan değişiklik, TFF'nin bilgi sistemine de işlendi.
Okan Buruk'un, Galatasaray ile olan kontratı 31 Mayıs 2024'te sona erecek.
GALATASARAY'DA TRANSFER HAREKATI
Galatasaray'da yeni sezon planlaması devam ediyor.
Sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, ligin bitmesiyle birlikte birçok futbolcunun sözleşmesi sona erdi.
Mukavelelerini tamamlayan Juan Mata, BafetimbiGomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk sarı kırmızılı kulüpten ayrıldı.
Galatasaray ayrıca, kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sam Adekugbe’nin bonservisini almayacak. Aynı dönem kiralanan Kaan Ayhan'ın ise 2 milyon 800 bin avro olan satın alma opsiyonunun kullanılarak kadroda tutulacağı gelen haberler arasında.
Galatasaray'da kiralık sözleşmeleri sona eren MauroIcardi ve MilotRashica’nın ise durumu belirsiz. Yönetim, performanslarından oldukça memnun olduğu iki futbolcunun da bonservisini almak istiyor.
Icardi için Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Arjantinli golcüde ısrarcı.
Sarı kırmızılılar, kanat transferi konusunda ise MilotRashica’nın yanı sıra başka opsiyonları da değerlendiriyor.
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