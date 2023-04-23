Ocak’ta çöküş sürüyor

Merit A. Yeşilova konuk ettiği son haftalarda ligde kötü sonuçlar alarak play-out sınırına gerileyen Türk Ocağı’nı 4 -2 mağlup etti

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Emre Akkagün, Arif Malek

M.A.Yeşilova: Kemal, Bill Osman, Mejdi, Memduh, Mehmet Kum, Fıdelis, Cemal, Yasin, Bayram, Eyüp, Güvenç,

Türk Ocağı: Hüseyin, Ertaç, İlker, Doğukan, Sıllah, İbrahim, Yunus, Tuğberk, Ömer, Mahmut, Bilal

Goller: 12.dk Eyüp, 18.dk Mehmet Kum, 43. Dk Cemal, 90.dk Yasin (MAY) 47.dk Ümit, 61.dk (P) Ertaç



Aksa süper ligin 28.haftasında Merit Alsancak Yeşilova sahasında ligde kötü günler yaşayan Türk Ocağını konuk etti. Maça hızlı başlayan M.A.Yeşilova 12.dakikada Eyüp ile 1-0 öne geçti. 18.dakikada Mehmet Kum ile farkı 2’ye çıkaran Merit Alsancak Yeşilova oldukça rahatladı. 43. dakikada M.A.Yeşilova farkı Cemal ile 3’e çıkardı ve devre 3-0 sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Türk Ocağı oyuna yeni giren Ümit’in golü ile skoru 3-1 yaptı. 61.dakikada Türk Ocağı penaltı kazandı. Atışı kaptan Ertaç Kullandı ve farkı 1’e düşürdü. Ümitlenen Türk Ocağı kalan dakikalarda başka gol bulamazken M.A. Yeşilova 90.dakikada Yasin ile maçın skorunu belirledi. 4-2 Karşılaşma 4-2 MAY lehine sonuçlandı.



