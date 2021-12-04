Ocak, yakıp kavuruyor

Türk Ocağı formda golcüleri Remzi ve Candy’nin golleriyle Binatlı’yı da mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini alıp dördüncü sıraya kadar tırmandı. Binatlı ise kötü gidişe son veremeyerek play-out hattında kaldı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Engin Akkagün, Abdullah Genç

Türk Ocağı: Mehmedemin, Ertaç, Remzi, Candy, Yunus İleli, Akın, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim

Binatlı: Yunus Yeşilırmak, Abdullah, Sertaç, Mehmet Neşe, Ali Özbahar,Kone, Mustafa Süzgen, Mehmet Zaim, Fikri, Alattin, Erdem

Goller: 4.Dk Remzi, 60.ve 85.Dk Candy (TOL)



AKSA Süper Lig'de 12.hafta karşılaşmasında son haftaların çıkışta ekibi Türk Ocağı Limasol ile alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Binatlı karşı karşıya geldi. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla Türk Ocağı oldu.

Karşılaşmada sarı siyahlılara galibiyeti getiren golleri Remzi Betmezoğlu ve CandyAgbane (2) kaydetti.

4.Dk: Soldan gelişen TOL atağında ceza sahasına yapılan ortada uzak köşede topla buluşan Remzi vuruşunda direğin dibinden topu filelere gönderdi. TOL 1-0 BİNATLI

5.Dk. TOL’da kazanılan frikikte Ertaç vurdu fakat top kaleci Yunus’tan döndü. Dönen topa bu kez Candy vurdu ancak kaleci Yunus yine gole izin vermedi ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

21.Dk: TOL atağında Ertaç topu göğsüyle Remzi’ye indirdi. Remzi’nin vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

35.Dk: TOL atağında Candy çalımlarla ceza sahasına girdi ve kaleci Yunus’tan da sıyrıldı ancak topu boş kale yerine dışarıya gönderdi.

39.Dk: Binatlı atağında Kone topu ceza sahasına sert bir ortayla gönderdi. Mehmet Emin’den seken topa Mustafa Süzgen vurdu ancak top az farkla auta gitti.

56.Dk: Binatlı atağında Mustafa Süzgen vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

60.Dk: Candy soldan ceza sahasına girdi ve rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı.Kaleci Yunus’un müdahalesine rağmen top filelere gitti. TOL 2-0 Binatlı

85.Dk: TOL atağında Candy defansın arkasına sarkıp ceza alanına yöneldi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. TOL 3-0 Binatlı

Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 21'e yükseltirken, Binatlı 8 puanda kaldı. Ligin 13.haftasında Türk Ocağı, Baf Ülkü Yurdu deplasmanına giderken, Binatlı da Doğan Türk Birliği ile karşı karşıya gelecek.

