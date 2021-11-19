Ocak seriye bağladı

Türk Ocağı, 2 kez geriye düştüğü maçta Girne Halk Evi’ni 3 – 2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Vasatın altında bir futbolun oynandığı derbide Candy’nin oyuna girmesi ile etkili olan Türk Ocağı, son 10 dakikada galibiyete ulaştı. 2 kez öne geçmesine rağmen maçı kaybeden Girne Halk Evi düşme hattında kaldı

Yer: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Ali Özer, Mehmet Volkan Çelik, Ali Akçınar

TOL: Hüseyin, Mehmet Uçar(Dk.70 İsmet),Bilal, İlker İnceler,İlker Tek(Dk.70 Ali Avcısoyu),İbrahim Karadal,Ertaç(Akın), Doğukan, Remzi,Yunus, Cevdet(45.Dk Candy)

GHE: Feyyaz, Halil, Enes, Ali Nazlıoğlu, Alpay, Ayden (Dk.82 Salih),Özgür(Ali),Kağan, Mehmet Erfenike,Yankı,Chibuzor



AKSA Süper Ligde 10. Haftanın açılış maçında Türk Ocağı, Girne Halk Evi’ni 3 – 2 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Hakemlerin de iyi bir yönetim göstermedikleri maçın özellikle ilk devresinde çok az pozisyon yaşandı.

6.Dk: Tol atağında İbrahim Karadal ceza sahası dışından etkili vurdu ancak kaleci Feyyaz topu kornere çeldi.

36.Dk: GHE atağında Chibuzor topu rakip yarı alana taşıdı ve pasını Mehmet Erfenike’ye aktardı. Mehmet soldan ceza sahasına girdi ve Yankı’ya al da at dercesine bir pas çıkarttı. Yankı’nın vuruşunda top filelere gitti. TOL 0-1 GHE

47.Dk : TOL atağında İbrahim Karadal’ın pasıyla sağdan ceza sahasına hareketlenen Remzi’nin vuruşunda top filelere gitti. TOL 1-1 GHE

62.Dk: GHE atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mehmet Erfenike’nin şutunda top filelere gitti. TOL 1-2 GHE

80.Dk: TOL atağında Doğukan’ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ertaç’ın sert vuruşunda top filelere gitti. TOL 2-2 GHE

82.Dk: TOL’da kullanılan köşe atışında topa iyi yükselen Remzi’nin kafa vuruşunda top filelere gitti. TOL 3 – 2 GHE

Türk Ocağı golcüleri Remzi’nin 2 ve Ertaç’ın golleriyle, Girne Halk Evi’ni mağlup ederek 15 puana yükseldi. Girne Halk Evi ise 1 puanda kaldı.

