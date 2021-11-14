Ocak, Mağusalıları seviyor

Türk Ocağı, önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Yonpaş Dumlupınar’ı deplasmanda mağlup ederek ilk kez üst üste iki maç kazandı.Y.Dumlupınar kendi evinde mağlup olarak üst sıralara tırmanma şansını yitirdi.

Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay (Dk.82 Tufan), Berke, Mehmet Altın, Adewole (Dk.Berk), Emre, Weston, Eray (Dk.55 Tahsin), Osman (Dk.55 Mert) , Turgut

TOL: Hüseyin, Ertaç, Remzi (Dk.80 İsmet), Doğukan (Dk.90 Akın), Ali Avcısoyu (Dk.46 Cevdet), Yunus, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Karadal

Goller: Dk.55 Remzi (TOL)



Aksa Süper Lig'in 9.haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Türk Ocağı Limasol karşı karşıya geldi. Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 Türk Ocağı kazanmayı başardı.Türk Ocağı Limasol geçtiğimiz hafta da Mağusa Türk Gücü’nü mağlup etmişti.

Maçta TOL’a galibiyeti getiren golü Remzi kaydederken; Türk Ocağı puanını 12'ye yükseltti.

Yonpaş Dumlupınar ise 14 puanda kaldı.

Ligin 10.haftasında TOL, Girne Halk Evi ile karşılaşırken, Yonpaş Dumlupınar ise deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova ile karşılaşacak.

