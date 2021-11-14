Ocak, Mağusalıları seviyor

Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay (Dk.82 Tufan), Berke, Mehmet Altın, Adewole (Dk.Berk), Emre, Weston, Eray (Dk.55 Tahsin), Osman (Dk.55 Mert) , Turgut
TOL: Hüseyin, Ertaç, Remzi (Dk.80 İsmet), Doğukan (Dk.90 Akın), Ali Avcısoyu (Dk.46 Cevdet), Yunus, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim Karadal
Goller: Dk.55 Remzi (TOL)
Aksa Süper Lig'in 9.haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Türk Ocağı Limasol karşı karşıya geldi. Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 Türk Ocağı kazanmayı başardı.Türk Ocağı Limasol geçtiğimiz hafta da Mağusa Türk Gücü’nü mağlup etmişti.
Maçta TOL’a galibiyeti getiren golü Remzi kaydederken; Türk Ocağı puanını 12'ye yükseltti.
Yonpaş Dumlupınar ise 14 puanda kaldı.
Ligin 10.haftasında TOL, Girne Halk Evi ile karşılaşırken, Yonpaş Dumlupınar ise deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova ile karşılaşacak.
Türk Ocağı, önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Yonpaş Dumlupınar’ı deplasmanda mağlup ederek ilk kez üst üste iki maç kazandı.Y.Dumlupınar kendi evinde mağlup olarak üst sıralara tırmanma şansını yitirdi.
Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay (Dk.82 Tufan), Berke, Mehmet Altın, Adewole (Dk.Berk), Emre, Weston, Eray (Dk.55 Tahsin), Osman (Dk.55 Mert) , Turgut