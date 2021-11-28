Ocak, dört nala gidiyor

Türk Ocağı, Ertaç Taşkıran yönetiminde çıktığı maçta Ertaç’ın mükemmel golü ve ikinci goldeki katkısıyla Alsancak Yeşilova’yı mağlup etti. Galibiyet serisini 4 maça çıkaran sarı siyahlılar, Kaplanlar’ı hem liderlikten hem de namağlup unvanından etti



Hakemler: Mehmet Sezener,Emre Çevikdal,Hüseyin Özaşık

M.Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Billy Osman, Mejdi, Aksel (Dk.81 Emin), Yasin, Eyüp, Ömer, Vakkas,Gökhan,Memduh (Dk.50 Mehmet Tekin),Fidelis

TOL: Hüseyin, Ertaç, Remzi, Doğukan (Dk.70 Ali), Candy (Dk.90 İsmet), Yunus, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar (Dk.85 Cevdet), İlker Tek, İbrahim Karadal

Goller: 6.Dk Yasin (M.Alsancak Yeşilova)- 24.Dk Ertaç, 72.Dk Candy (TOL)



AKSA Süper Lig'de haftaya lider başlayan Merit Alsancak Yeşilova Karaoğlanoğlu'nda Türk Ocağı Limasol'u konuk etti.

Orhan Dural Stadı'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk Türk Ocağı oldu. Maunacılar bu sezon rakibine ilk yenilgisini tattırdı.Karşılaşmada Türk Ocağı'na galibiyeti getiren golleri Ertaç Taşkıran ve Candy Agbane kaydederken, ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova'nın tek golü Yasin Doğan'dan geldi.

6.Dk: M.Alsancak Yeşilova atağında sağdan Fidelis’in pasına hareketlenen Yasin’in vuruşunda top filelere gitti. M.Alsancak Yeşilova 1-0 TOL

24.Dk: TOL atağında Ertaç ceza alanı üzerinde şık bir çalım atarak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. . M.Alsancak Yeşilova 1-1 TOL

72.Dk: TOL atağında Ertaç vuruşunu yaptı ancak top kaleciden geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Candy plase ile topu filelere gönderdi. M.Alsancak Yeşilova 1-2 TOL

Bu sonuçla Türk Ocağı takımı puanını 18'e yükseltirken, Merit Alsancak Yeşilova 22 puanda kaldı. Ligde 12.haftada Merit Alsancak Yeşilova, Baf Ülkü Yurdu deplasmanına konuk olurken, Türk Ocağı da Girne'de Binatlı'yı konuk edecek.

Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural StadıHakemler: Mehmet Sezener,Emre Çevikdal,Hüseyin ÖzaşıkM.Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Billy Osman, Mejdi, Aksel (Dk.81 Emin), Yasin, Eyüp, Ömer, Vakkas,Gökhan,Memduh (Dk.50 Mehmet Tekin),FidelisTOL: Hüseyin, Ertaç, Remzi, Doğukan (Dk.70 Ali), Candy (Dk.90 İsmet), Yunus, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar (Dk.85 Cevdet), İlker Tek, İbrahim KaradalGoller: 6.Dk Yasin (M.Alsancak Yeşilova)- 24.Dk Ertaç, 72.Dk Candy (TOL)AKSA Süper Lig'de haftaya lider başlayan Merit Alsancak Yeşilova Karaoğlanoğlu'nda Türk Ocağı Limasol'u konuk etti.Orhan Dural Stadı'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk Türk Ocağı oldu. Maunacılar bu sezon rakibine ilk yenilgisini tattırdı.Karşılaşmada Türk Ocağı'na galibiyeti getiren golleri Ertaç Taşkıran ve Candy Agbane kaydederken, ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova'nın tek golü Yasin Doğan'dan geldi.6.Dk: M.Alsancak Yeşilova atağında sağdan Fidelis’in pasına hareketlenen Yasin’in vuruşunda top filelere gitti. M.Alsancak Yeşilova 1-0 TOL24.Dk: TOL atağında Ertaç ceza alanı üzerinde şık bir çalım atarak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. . M.Alsancak Yeşilova 1-1 TOL72.Dk: TOL atağında Ertaç vuruşunu yaptı ancak top kaleciden geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Candy plase ile topu filelere gönderdi. M.Alsancak Yeşilova 1-2 TOLBu sonuçla Türk Ocağı takımı puanını 18'e yükseltirken, Merit Alsancak Yeşilova 22 puanda kaldı. Ligde 12.haftada Merit Alsancak Yeşilova, Baf Ülkü Yurdu deplasmanına konuk olurken, Türk Ocağı da Girne'de Binatlı'yı konuk edecek.