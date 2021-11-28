Ocak, dört nala gidiyor

Stadyum: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener,Emre Çevikdal,Hüseyin Özaşık
M.Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Billy Osman, Mejdi, Aksel (Dk.81 Emin), Yasin, Eyüp, Ömer, Vakkas,Gökhan,Memduh (Dk.50 Mehmet Tekin),Fidelis
TOL: Hüseyin, Ertaç, Remzi, Doğukan (Dk.70 Ali), Candy (Dk.90 İsmet), Yunus, İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar (Dk.85 Cevdet), İlker Tek, İbrahim Karadal
Goller: 6.Dk Yasin (M.Alsancak Yeşilova)- 24.Dk Ertaç, 72.Dk Candy (TOL)
AKSA Süper Lig'de haftaya lider başlayan Merit Alsancak Yeşilova Karaoğlanoğlu'nda Türk Ocağı Limasol'u konuk etti.
Orhan Dural Stadı'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk Türk Ocağı oldu. Maunacılar bu sezon rakibine ilk yenilgisini tattırdı.Karşılaşmada Türk Ocağı'na galibiyeti getiren golleri Ertaç Taşkıran ve Candy Agbane kaydederken, ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova'nın tek golü Yasin Doğan'dan geldi.
6.Dk: M.Alsancak Yeşilova atağında sağdan Fidelis’in pasına hareketlenen Yasin’in vuruşunda top filelere gitti. M.Alsancak Yeşilova 1-0 TOL
24.Dk: TOL atağında Ertaç ceza alanı üzerinde şık bir çalım atarak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. . M.Alsancak Yeşilova 1-1 TOL
72.Dk: TOL atağında Ertaç vuruşunu yaptı ancak top kaleciden geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Candy plase ile topu filelere gönderdi. M.Alsancak Yeşilova 1-2 TOL
Bu sonuçla Türk Ocağı takımı puanını 18'e yükseltirken, Merit Alsancak Yeşilova 22 puanda kaldı. Ligde 12.haftada Merit Alsancak Yeşilova, Baf Ülkü Yurdu deplasmanına konuk olurken, Türk Ocağı da Girne'de Binatlı'yı konuk edecek.
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