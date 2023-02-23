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Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final kura çekimi Pazartesi

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Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final kura çekimi Pazartesi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 27 Şubat 2023 Pazartesi günü gerçekleşecek. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.
Kupada Göçmenköy, Mağusa Türk Gücü, Cihangir, Türk Ocağı, ChinaBazaar Gençlik Gücü, Lapta, Küçük Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği çeyrek finale yükselen ekipler oldular.
 
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