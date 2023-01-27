Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2. Tur eşleşmeleri belli oldu.
7-8 Şubat 2023 tarihlerinde oynanacak olan kupa karşılaşmaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.Tur eşleşmeleri şöyle;
Yenicami AK - Doğan Türk Birliği
Cihangir GSK - Yonpaş Dumlupınar TSK
Göçmenköy İYSK - Merit Alsancak Yeşilova SK
Küçük Kaymaklı TSK - Ünimar Maraş GSK
China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Lefke TSK
Mesarya SK - Türk Ocağı Limasol
Lapta TBSK - Pera L. Gençler Birliği SK
Düzkaya KOSK - Mağusa Türk Gücü