Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2. Tur eşleşmeleri belli oldu.



7-8 Şubat 2023 tarihlerinde oynanacak olan kupa karşılaşmaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Northernland Kıbrıs Kupası'nda 2.Tur eşleşmeleri şöyle;

Yenicami AK - Doğan Türk Birliği

Cihangir GSK - Yonpaş Dumlupınar TSK

Göçmenköy İYSK - Merit Alsancak Yeşilova SK

Küçük Kaymaklı TSK - Ünimar Maraş GSK

China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Lefke TSK

Mesarya SK - Türk Ocağı Limasol

Lapta TBSK - Pera L. Gençler Birliği SK

Düzkaya KOSK - Mağusa Türk Gücü

