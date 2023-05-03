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Northernland Kıbrıs Kupası finalistleri belli oldu

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Northernland Kıbrıs Kupası finalistleri belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası finalisler belli oldu. Türk Ocağı ve Cihangir takımları rakiplerin eleyerek 11 Mayıs 2023 Perşembe akşamı, saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda kupa için kozlarını paylaşacaklar. Kazanan takım 2022-2023 Northernland Kıbrıs Kupası şampiyonu olacak.
 
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