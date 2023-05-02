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Northernland Kıbrıs Kupası final ve AKSA Ligleri Play-Out/Off tarihleri belli oldu

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Northernland Kıbrıs Kupası final ve AKSA Ligleri Play-Out/Off tarihleri belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası finalinin tarihi belli oldu. Final maçı 11 Mayıs 2023 Perşembe akşamı, saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Türk Ocağı Limasol maçı galibi ile Cihangir GSK – Göçmenköy İYSK maçının galibini karşı karşıya getirecek olan karşılaşmayı kazanan takım 2022-2023 Northernland Kıbrıs Kupası şampiyonu olacak.

AKSA Süper Lig Play-Out tarihlerine düzenleme

Northernland Kıbrıs Kupası finalinin tarihi sebebiyle AKSA Süper Lig Play-Out maç programında da düzenlemeye gidildi. Buna göre AKSA Süper Lig Play-Out 1.maçları 17 Mayıs 2023 Çarşamba, Play-Out 2.maçları 21 Mayıs 2023 Pazar ve Play-Out 3.maçları ise 25 Mayıs 2023 Perşembe günü oynanacak.

AKSA 1.Lig Play-Off ve Play-Out tarihleri

AKSA 1.Lig’de ise Play-Off ve Play-Out maç programlarında herhangi bir değişiklik olmadı. AKSA 1.Lig Play-Off/Out karşılaşmalarında ilk maçlar 13 Mayıs 2023 Cumartesi, 2.maçlar 17 Mayıs 2023 Çarşamba ve 3.maçlar da 21 Mayıs 2023 Pazar günü oynanacak.

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